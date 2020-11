Milan | scatto per Thauvin | c’è l’intesa con l’agente

Leggi su calcionews24

Ilrilancia pere avrebbe trovato l'accordo con l'entourage del giocatore, in scadenza di contratto col Marsiglia Ilnon demorde per Florian. Anzi rilancia. L'attaccante non ha ancora rinnovato con il Marsiglia e vorrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione per provare una nuova avventura. Stando al portale Todofichajes.com, il club rossonero avrebbe raggiunto una base d'intesa con l'entourage dia partire dalla prossima estate. Il jolly offensivo firmerebbe un contratto per quattro stagioni, fino al 2025, a circa 3 milioni di euro all'anno.