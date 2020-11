Milan | Maldini | «Maradona un’icona Competitivi anche senza Ibrahimovic»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Le parole del Dt del, Paolo, nel pre-partita della sfida di Europa League contro il Lille Ilimpegnato contro il Lille nel match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il pensiero di Paolo, Dt rossonero, va però alla scomparsa di Diego Armando. «E’ dura. Per chi ha amato il calcio è sparito un pezzo della propria infanzia e passione. La gioia che ha portato al calcio. Quando gioca quell’amichevole ad Acerra sul fango è un’immagine straordinaria. E’ passione allo stato puro». Icona«L’ho sentito per messaggio poco dopo il suo compleanno. Sembrava stesse meglio. In campo è stato un avversario incredibile. Difficile considerarlo un nemico. Non reagiva mai alle botte, dava una gioia indescrivibile agli amanti di questo ...