Milan-Fiorentina, il Real Madrid e il PSG da non perdere nel weekend su DAZN (Di giovedì 26 novembre 2020) Sta per iniziare un nuovo weekend ma non ci sarà certamente tempo di annoiarsi per i calciofili, che potranno seguire tantissimi eventi su DAZN, tra Serie A, Serie B e calcio internazionale. Le emozioni non mancheranno sicuramente. Programmazione weekend DAZN – Tre gare di Serie A in esclusiva Sabato 28 novembre La nona giornata di Serie L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) Sta per iniziare un nuovoma non ci sarà certamente tempo di annoiarsi per i calciofili, che potranno seguire tantissimi eventi su, tra Serie A, Serie B e calcio internazionale. Le emozioni non mancheranno sicuramente. Programmazione– Tre gare di Serie A in esclusiva Sabato 28 novembre La nona giornata di Serie L'articolo

federicocasotti : Ad Anfield hanno vinto Atalanta, Genoa, Udinese, Roma e Fiorentina, ma curiosamente nessuna tra Juventus, Inter e Milan. #LiverpoolAtalanta - Aleloye : @MilanNewsit Tra milan e fiorentina c'è un Abisso - eugeneshamir : RT @MilanReports: Rosario Abisso will referee the match Milan - Fiorentina ? 2017 Calgliari ? 2017 SPAL ?? 2018 Cagliari ? 2018 SPAL ? 2019… - EPanesi : RT @MilanInter241: Davide #Calabria, contro la Fiorentina, raggiungerà le 100 presenze con la maglia del #Milan e in Serie A ????? - eugeneshamir : RT @MilanEye: Rosario Abisso will officiate Milan-Fiorentina on Sunday -