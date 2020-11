Milan | Bonera | “Pagata una distrazione Lo spirito di squadra c’è anche senza Ibra”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ilstrappa un pari prezioso sul campo del Lilla. I francesi si sono confermatiostica e pungente, ma la formazione italiana è riuscita a conquistare un punto importante. I rossoneri restano comunque il lizza per la conquista del pass per i sedicesimi di finale.LE PAROLE DIIl tecnico ad interim Danielecommenta a Sky Sport la prestazione della sua: "Abbiamo fatto una buonissima partita, ci siamo distratti in un'occasione, peccato perché laha mantenuto il pallino del gioco. Rispetto alla partita d'andata abbiamo visto tutt'altro. Questa è la forte identità che ormai è in tutti noi, è lodi gruppo e di partecipazione. Siamo contenti del lavoro che fanno quotidianamente i ragazzi. Peccato solo per ...