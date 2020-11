Mick Schumacher pronto per il debutto in Formula Uno. Nel nome del padre (video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Le speranze di Mick Schumacher di ottenere un sedile in Formula 1 nella prossima stagione sono state rafforzate dai commenti del capo del team Haas Guenther Steiner. “Faremo presto un annuncio”, ha detto ai giornalisti prima del Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana. Mick, figlio del sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher, guida la classifica di F2 con due Gp rimasti alla fine della stagione. Il 21enne pilota è visto come un probabile favorito per un passaggio in F1 con Romain Grosjean e Kevin Magnussen pronti a lasciare il team statunitense Haas. Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies ha confermato mercoledì che Mick sarà al test per piloti junior ad Abu Dhabi a metà dicembre. Il giovane Schumacher fa parte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Le speranze didi ottenere un sedile in1 nella prossima stagione sono state rafforzate dai commenti del capo del team Haas Guenther Steiner. “Faremo presto un annuncio”, ha detto ai giornalisti prima del Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana., figlio del sette volte campione di1 Michael, guida la classifica di F2 con due Gp rimasti alla fine della stagione. Il 21enne pilota è visto come un probabile favorito per un passaggio in F1 con Romain Grosjean e Kevin Magnussen pronti a lasciare il team statunitense Haas. Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies ha confermato mercoledì chesarà al test per piloti junior ad Abu Dhabi a metà dicembre. Il giovanefa parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher Mick va oltre il cognome Schumacher. A un passo dal titolo di Formula 2 ilGiornale.it Mick Schumacher campione

Mick è arrivato in Bahrein. Terra dove il padre vinse la prima edizione del Gran Premio e luogo in cui Schumi Jr scriverà la sua storia, in un modo o nell'altro ...

Magnussen vicino all’IMSA

Kevin Magnussen è a un passo dall'accordo con Chip Ganassi: "Spero di poter annunciare i miei piani molto presto", ha commentato dal Bahrain ...

Mick è arrivato in Bahrein. Terra dove il padre vinse la prima edizione del Gran Premio e luogo in cui Schumi Jr scriverà la sua storia, in un modo o nell'altro ...