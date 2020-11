Meteo Italia nel lungo termine: dicembre perturbato, con FREDDO e NEVE (Di giovedì 26 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Arrivano le conferme modellistiche attese: la prima decade di dicembre sarà ricchissima di novità Meteo climatiche. Avremo uno scenario barico particolarmente complesso: da un lato grosse depressioni nord atlantiche, dall’altro lato nuclei di aria gelida a spasso per l’Europa orientale. Le Alte Pressioni, invece, avranno delle collocazioni settentrionali, facilitando il movimento delle masse d’aria sia da nord a sud sia da est verso ovest. L’Italia, più in generale il Mediterraneo, dovrà fronteggiare una serie di peggioramenti che rischiano di causare precipitazioni fin troppo abbondanti. Dovremo prestare particolare attenzione ad alcune aree d’Italia, laddove l’orografia – ovviamente a seconda della traiettoria d’ingresso delle perturbazioni – giocherà come ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Arrivano le conferme modellistiche attese: la prima decade disarà ricchissima di novitàclimatiche. Avremo uno scenario barico particolarmente complesso: da un lato grosse depressioni nord atlantiche, dall’altro lato nuclei di aria gelida a spasso per l’Europa orientale. Le Alte Pressioni, invece, avranno delle collocazioni settentrionali, facilitando il movimento delle masse d’aria sia da nord a sud sia da est verso ovest. L’, più in generale il Mediterraneo, dovrà fronteggiare una serie di peggioramenti che rischiano di causare precipitazioni fin troppo abbondanti. Dovremo prestare particolare attenzione ad alcune aree d’, laddove l’orografia – ovviamente a seconda della traiettoria d’ingresso delle perturbazioni – giocherà come ...

