Metalmeccanici | Federmeccanica offre +65 euro a regime in 3 anni3

Metalmeccanici: Federmeccanica offre +65 euro a regime in 3 anni(3) (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - Un insieme di interventi dunque, sintetizza ancora Federmeccanica, che renderanno possibile ai lavoratori arrivare a percepire fino a circa 85 euro nel 2023. Confermato inoltre il diritto alle 24 ore di formazione in tre anni per tutti i dipendenti e creazione di Servizi alle Imprese finanziato da un contributo una tantum delle aziende, che verseranno 1,5 euro per dipendente nel 2021 mentre per quel che riguarda Mètasalute si prevede l'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al fondo in maniera continuativa per almeno 2 anni prima di andare in pensione. L'importo sarà a totale carico del pensionato che avrà condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - Un insieme di interventi dunque, sintetizza ancora, che renderanno possibile ai lavoratori arrivare a percepire fino a circa 85nel 2023. Confermato inoltre il diritto alle 24 ore di formazione in tre anni per tutti i dipendenti e creazione di Servizi alle Imprese finanziato da un contributo una tantum delle aziende, che verseranno 1,5per dipendente nel 2021 mentre per quel che riguarda Mètasalute si prevede l'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al fondo in maniera continuativa per almeno 2 anni prima di andare in pensione. L'importo sarà a totale carico del pensionato che avrà condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato.

TV7Benevento : Metalmeccanici: Federmeccanica offre +65 euro a regime in 3 anni(3)... - francescoseghez : Nella trattativa sul ccnl #metalmeccanici oggi @Federmeccanica mette sul piatto anche la riforma degli inquadrament… - dariodivico : Prime notizie dal tavolo metalmeccanici: Federmeccanica ha presentato un ampio documento di proposta (34 pagg) e da… - fisco24_info : Metalmeccanici: Federmeccanica propone aumento 65 euro: In tre anni per il rinnovo del contratto nazionale - ultimenotizie : Federmeccanica e Assistal hanno presentato ai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, alla ripresa del confr… -

Ultime Notizie dalla rete : Metalmeccanici Federmeccanica Metalmeccanici: Federmeccanica propone aumento 65 euro - Ultima Ora Agenzia ANSA Contratto metalmeccanici: Ferdermeccanica mette sul tavolo 65 euro più 750 in welfare

Lavoriamo costantemente per offrirti un servizio di qualità che necessita di risorse economiche dedicate. Incontro chiave oggi per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con Federmeccanica che, d ...

Federmeccanica propone 65 euro in tre anni

Federmeccanica e Assistal propongono a Fim, Fiom e Uilm un aumento salariale di 65 euro in tre anni. E' questa la nuova offerta delle imprese ai sindacati per il rinnovo del contratto dei metalmeccani ...

Lavoriamo costantemente per offrirti un servizio di qualità che necessita di risorse economiche dedicate. Incontro chiave oggi per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con Federmeccanica che, d ...Federmeccanica e Assistal propongono a Fim, Fiom e Uilm un aumento salariale di 65 euro in tre anni. E' questa la nuova offerta delle imprese ai sindacati per il rinnovo del contratto dei metalmeccani ...