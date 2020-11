Mercato Juventus | svolta Khedira | accordo con la nuova squadra

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ildellain entrata dipende da quello in uscita. La necessità è dunque cedere al più presto Samiormai fuori dal progetto di Andrea Pirlo. Il centrocampista non ha voluto accettare una rescissione consensuale ed il suo stipendio, 6 milioni di Euro, è molto pesante per il bilancio della società bianconera.vicino all’Everton Secondo quanto riportato da Calcio.com, l’ex Real Madrid sarebbe ad un passo dall’Everton. Il tecnico degli inglesi, Carlo Ancelotti, ha aperto alla trattativa e vorrebbe portarlo a Liverpool già durante ilinvernale. Leggi anche:, Pirlo ritrova due titolarissimi in vista del Benevento Il calciatore ha già dato il suo consenso perché vorrebbe ...