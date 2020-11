Mercato Juve, stoccata a Dybala: “E’ come Balotelli”. Tre opzioni per il futuro (Di giovedì 26 novembre 2020) Non è un periodo semplice quello di Paulo Dybala alla Juventus. Il suo rendimento in campo non migliora e contro il Ferencvaros è stato uno dei peggiori. L’argentino che si sta ammirando nelle ultime settimane, pare la brutta copia del giocatore che l’anno scorso ha trascinato a suon di gol la Vecchia Signora verso la conquista del nono scudetto consecutivo. Inoltre, tiene ancora banco il suo rinnovo di contratto che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe sempre più lontano, con le parti in causa sempre più distanti dal trovare un accordo finale. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala verso la cessione? Il Villarreal propone lo scambio LEGGI ANCHE: Mercato Juve, le parole di Agostinelli: "La Juve punta molto su un giovane" Paulo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Non è un periodo semplice quello di Pauloallantus. Il suo rendimento in campo non migliora e contro il Ferencvaros è stato uno dei peggiori. L’argentino che si sta ammirando nelle ultime settimane, pare la brutta copia del giocatore che l’anno scorso ha trascinato a suon di gol la Vecchia Signora verso la conquista del nono scudetto consecutivo. Inoltre, tiene ancora banco il suo rinnovo di contratto che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe sempre più lontano, con le parti in causa sempre più distanti dal trovare un accordo finale. LEGGI ANCHE:verso la cessione? Il Villarreal propone lo scambio LEGGI ANCHE:, le parole di Agostinelli: "Lapunta molto su un giovane" Paulo ...

vanda235 : RT @mirkonicolino: L'aver dato carta bianca a #Conte sul mercato si è rivelato per l'#Inter devastante. Se non abbiamo capito male, a suo t… - LucaMaritano : RT @mirkonicolino: L'aver dato carta bianca a #Conte sul mercato si è rivelato per l'#Inter devastante. Se non abbiamo capito male, a suo t… - mirmidone_4 : @Albarien Ricordiamo PERCHÉ è stato preso dalla Juve. Potente in Federazione, ammanicato in Lega, influente con l'A… - mikyagresta : @profeta_78 @il_Malpensante Negli altri 14 mesi abbiamo assistito a un mercato faraonico che ha partorito una retro… - BiRaskolnikov : @LePortinaie Pazzesca l’influenza di Dorel sul mercato juve -