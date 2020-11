Maximo, domani l’apertura del centro commerciale. Primark e tutti gli altri negozi, ecco le novità (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca sempre meno: domani, venerdì 27 novembre, il centro commerciale Maximo, il nuovo megastore, aprirà i battenti con i suoi 65.000 metri quadrati, 3 piani e 160 negozi. Maximo Shopping Center in via Laurentina 865, unico nuovo centro commerciale aperto in Italia nel 2020, è pronto per l’inaugurazione. Il centro è stato realizzato da Parsec 6 Spa con avveniristici accorgimenti architettonici di grande appeal. Maximo: 3 piani e 160 negozi. C’è anche Primark Con i suoi 65.000 metri quadri di superficie, Maximo ospita 160 negozi fra i quali un superstore, brand di richiamo internazionale tra i quali Primark, 12 grandi e medie strutture ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca sempre meno:, venerdì 27 novembre, il, il nuovo megastore, aprirà i battenti con i suoi 65.000 metri quadrati, 3 piani e 160Shopping Center in via Laurentina 865, unico nuovoaperto in Italia nel 2020, è pronto per l’inaugurazione. Ilè stato realizzato da Parsec 6 Spa con avveniristici accorgimenti architettonici di grande appeal.: 3 piani e 160. C’è ancheCon i suoi 65.000 metri quadri di superficie,ospita 160fra i quali un superstore, brand di richiamo internazionale tra i quali, 12 grandi e medie strutture ...

