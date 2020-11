Massimo Ranieri: “Mi ha tagliato le gambe. Scusate ma non ce la faccio”. E diserta la conferenza stampa travolto dal dolore per Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Massimo Ranieri stasera avrebbe dovuto debuttare su Rai Tre con “Qui e adesso”, tra l’altro lo stesso titolo del nuovo album in uscita stanotte. Sono saltati tutti e due gli impegni. Il programma è slittato a giovedì prossimo sostituito da un documentario dedicato a Diego Armando Maradona mentre proprio questo pomeriggio era prevista la presentazione in streaming del nuovo album dell’artista intitolato proprio come il programma di Rai Tre. All’inizio del collegamento con la conferenza stampa dedicata al disco, Massimo Ranieri è apparso in video ma senza audio, qualche problema tecnico e il tentativo di riavviare il computer. Poi qualcosa è andato storto e attraverso il vivavoce del cellulare della sua addetta stampa ha comunicato: “Sono devastato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)stasera avrebbe dovuto debuttare su Rai Tre con “Qui e adesso”, tra l’altro lo stesso titolo del nuovo album in uscita stanotte. Sono saltati tutti e due gli impegni. Il programma è slittato a giovedì prossimo sostituito da un documentario dedicato a Diego Armandomentre proprio questo pomeriggio era prevista la presentazione in streaming del nuovo album dell’artista intitolato proprio come il programma di Rai Tre. All’inizio del collegamento con ladedicata al disco,è apparso in video ma senza audio, qualche problema tecnico e il tentativo di riavviare il computer. Poi qualcosa è andato storto e attraverso il vivavoce del cellulare della sua addettaha comunicato: “Sono devastato dalla ...

