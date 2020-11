Martina Franca: niente circolazione nel territorio comunale dalle sette di sera ORDINANZA Firmata dal sindaco (Di giovedì 26 novembre 2020) Di seguito la comunicazione del Comune di Martina Franca: ORDINANZA SINDACALE N. 59/2020 Il sindaco Franco Ancona, con ORDINANZA n. 59 del 26/11/2020, ha disposto quanto segue: dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente è vietata la circolazione su tutto il territorio comunale. Restano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute, situazioni di necessità, nei limiti previsti dalla presente ORDINANZA; dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente per il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, fornelli pronti, focaccerie, pizzerie e simili…) è vietato il servizio di vendita per asporto. Resta consentito sino ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Di seguito la comunicazione del Comune diSINDACALE N. 59/2020 IlFranco Ancona, conn. 59 del 26/11/2020, ha disposto quanto segue:ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente è vietata lasu tutto il. Restano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute, situazioni di necessità, nei limiti previsti dalla presenteore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente per il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, fornelli pronti, focaccerie, pizzerie e simili…) è vietato il servizio di vendita per asporto. Resta consentito sino ...

