Marocchino si fa beffe della giustizia italiana | con la pena sospesa | torna subito a rubare

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 novembre 2020) Condannato, ma con, èto a commettere lo stesso reato, ovvero a, dopo poche ore. Il recidivo protagonistavicenda è undi 20 anni, irregolare in Italia, autore di furti con effrazione nel Milanese. IlI carabinieri hanno arrestato in flagranza lo straniero la notte tra martedì e mercoledì mentre, a Vizzolo Predabissi, nel Milanese, stava rubando dalla cassa di una edicola,quale aveva apinfranto la vetrina con l’ausilio di un cacciavite. Solo due giorni prima, lo straniero era stato arrestato per un furto in tutto e per tutto simile a quello dell’edicola. Si era introdotto, infatti, in un chiosco di ...