Marco Belinelli torna in Italia: il campione Nba giocherà con la Virtus Bologna (Di giovedì 26 novembre 2020) Marco Belinelli torna a casa. giocherà con la maglia della Virtus Bologna, dove aveva iniziato la sua carriera culminata nel titolo Nba vinto con i San Antonio Spurs. L’accordo siglato chiude il cerchio della carriera del cestista originario di San Giovanni in Persiceto dopo 13 stagioni nella più importante lega al mondo. La Serie A riabbraccia quindi a 34 anni uno dei talenti lanciati in Nba, dove venne scelto al Draft 2007 come 18esima scelta assoluta dai Golden State Warriors. L’intesa tra il club del patron Massimo Zanetti, secondo Gazzetta.it, è su base triennale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020)a casa.con la maglia della, dove aveva iniziato la sua carriera culminata nel titolo Nba vinto con i San Antonio Spurs. L’accordo siglato chiude il cerchio della carriera del cestista originario di San Giovanni in Persiceto dopo 13 stagioni nella più importante lega al mondo. La Serie A riabbraccia quindi a 34 anni uno dei talenti lanciati in Nba, dove venne scelto al Draft 2007 come 18esima scelta assoluta dai Golden State Warriors. L’intesa tra il club del patron Massimo Zanetti, secondo Gazzetta.it, è su base triennale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

