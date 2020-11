Marco Belinelli lascia l’Nba dopo 13 stagioni e torna torna nella sua Bologna (Di giovedì 26 novembre 2020) Un grande ritorno. Marco Belinelli lascia l’Nba dopo 13 stagioni e torna nella sua Bologna ma non nella Fortitudo dove vinse lo scudetto del 2005 ma alla Virtus dove iniziò la sua carriera. L’accordo fino al 2023 è stato ufficializzato dal club bianconero. Nessuna delle proposte Nba che il campione aveva ricevuto è stata convincente. Così la guardia azzurra ha deciso di tornare a casa, a 34 anni. “Il progetto della Virtus mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante”. Sono queste le prime parole di Marco da giocatore delle V Nere. Belinelli è il primo e unico ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 26 novembre 2020) Un grande ritorno.13suama nonFortitudo dove vinse lo scudetto del 2005 ma alla Virtus dove iniziò la sua carriera. L’accordo fino al 2023 è stato ufficializzato dal club bianconero. Nessuna delle proposte Nba che il campione aveva ricevuto è stata convincente. Così la guardia azzurra ha deciso dire a casa, a 34 anni. “Il progetto della Virtus mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante”. Sono queste le prime parole dida giocatore delle V Nere.è il primo e unico ...

