Marco Belinelli alla Virtus Bologna: ufficiale il rientro (Di giovedì 26 novembre 2020) Un clamoroso ritorno. Marco Belinelli lascia l'Nba dopo 13 stagioni e sbarca in Italia alla Virtus Bologna. In queste ore è stato perfezionato un accordo che ribalta le prospettive della Serie A, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) Un clamoroso ritorno.lascia l'Nba dopo 13 stagioni e sbarca in Italia. In queste ore è stato perfezionato un accordo che ribalta le prospettive della Serie A, ...

SkySportNBA : ? #UltimOra ???? Marco Belinelli torna in Italia ???? Lascia l'NBA e va alla Virtus Bologna ?? Ha già firmato per le V… - repubblica : Clamoroso nel basket, Marco Belinelli torna alla Virtus - ilpost : Marco Belinelli tornerà a giocare in Italia con la Virtus Bologna - DavideFuma : A maggior ragione, dopo la firma di Marco #Belinelli con la #Virtus Bologna, vale la pena approfittare del… - EdouardDumas : RT @basketusa: Ciao la NBA, Marco Belinelli retourne en Italie -