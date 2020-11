“Maradona vive nei sogni dei ragazzi di Secondigliano” | il ricordo della scuola calcio dove crescono gli adulti di domani

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 novembre 2020) Per alcuni è stato solo un calciatore, per altri solo un uomo, per milioni di napoletani un Dio. E non un Dio qualunque. La scomparsa di Diego Armando Maradona, avvenuta ieri mercoledì 25 novembre per arresto cardiaco, segna una ferita profonda nell’anima di Napoli, la cittàEl pibe de oro ha espresso il meglio del suo talento. Maradona è stato un simbolo, un uomo che nonostante i suoi eccessi ha alimentato idi tantini amanti del. E quando la vita comune non sempre profuma di futuro, il pallone e quelle incredibili acrobazie da funambolo incollano la parola promessa su una maglia col numero 10. Marco Topo è il presidenteCantera di Secondigliano, quartiere settentrionale di Napoli. Uno di quei luoghi spesso “bistrattati ...