Maradona tra pallone e politica Il ritratto di Paolo Franchi

22 giugno 1986, stadio Azteca. Sono passate da poco le 13. Non può che partire da Città del Messico il racconto e il ricordo di Diego Armando Maradona tra pallone e politica. I quattro minuti che sconvolsero il calcio, e il mondo. Prima il gol di mano, la mano de Dios, al cinquantunesimo del secondo tempo. In un certo senso, la risposta argentina dopo la guerra delle Falkland o Malvinas, dichiarata e persa dallo stesso Paese sudamericano al Regno Unito nel 1982. Poi, quattro giri d'orologio dopo, al cinquantacinquesimo, la rete del secolo. Maradona prende palla prima di centrocampo, percorre 60 metri di campo in 10 secondi, salta in velocità cinque avversari, alla fine anche il portiere inglese Peter Shilton e segna. Meraviglia. Sipario. "In quella manciata di minuti c'è l'accoppiata perfetta tra il più geniale degli ..."

