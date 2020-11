Maradona, Shilton non perdona Diego: “Aveva grandezza, ma non sportività”. La storia della ‘Mano de Dios’ (Di giovedì 26 novembre 2020) "Aveva grandezza ma non sportività".Parole dure, che non passano inosservate. Peter Shilton, portiere dell'Inghilterra ai Mondiali del 1986, non ha mai perdonato Diego Armando Maradona. Il motivo? L'estremo difensore fra le altre ex Leicester e Southampton ricorda ancora quel gol siglato dal Pibe de Oro con la mano in occasione dei quarti di finale della Coppa del Mondo, sfida andata in scena il 22 giugno di quell'anno. Tutti i giocatori inglesi alzarono il braccio, mimando il gesto di Maradona, che nel frattempo esultò con i compagni di squadra. L’arbitro Ali Bennaceur non aveva visto niente, così come i suoi assistenti: la rete, dunque, venne convalidata.fnc embed<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-ccNkksrfls" frameborder="0" ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) "Avevama non sportività".Parole dure, che non passano inosservate. Peter, portiere dell'Inghilterra ai Mondiali del 1986, non ha maitoArmando. Il motivo? L'estremo difensore fra le altre ex Leicester e Southampton ricorda ancora quel gol siglato dal Pibe de Oro con la mano in occasione dei quarti di finaleCoppa del Mondo, sfida andata in scena il 22 giugno di quell'anno. Tutti i giocatori inglesi alzarono il braccio, mimando il gesto di, che nel frattempo esultò con i compagni di squadra. L’arbitro Ali Bennaceur non aveva visto niente, così come i suoi assistenti: la rete, dunque, venne convalidata.fnc embed

