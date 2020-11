Maradona, parla il medico: «Non è stato curato come si doveva» (Di giovedì 26 novembre 2020) Alfredo Cahe, storico medico personale di Diego Maradona, ha criticato senza mezzi termini le ultime decisioni adottate per la salute dell’ex calciatore, sostenendo che il campione “non è stato curato come si sarebbe dovuto fare”, riporta l’Ansa. “Non solo Diego avrebbe dovuto restare nella clinica (dove era stato operato) – ha detto, intervistato da Telefé L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) Alfredo Cahe, storicopersonale di Diego, ha criticato senza mezzi termini le ultime decisioni adottate per la salute dell’ex calciatore, sostenendo che il campione “non èsi sarebbe dovuto fare”, riporta l’Ansa. “Non solo Diego avrebbe dovuto restare nella clinica (dove eraoperato) – ha detto, intervida Telefé L'articolo

SkySportMotoGP : ? #VR46 e Maradona Valentino parla così di uno dei suoi idoli calcistici ?? @MotoGP #CiaoDiego #SkyMotori #MotoGP… - ibraismo : @lucesilverhawk Avete rotto con questa storia. Maradona é morto e mi sembra più che giusto che fanno 6 servizi perc… - machitesap : Ma da uno che parla male della propria terra la Sicilia ripudiandola dicendo di non sentirsi siciliano cosa vi aspe… - Radio3tweet : Cosa racconta la morte di uno, quella di Maradona, in un periodo in cui abbiamo tradotto la perdita di tanti in num… - sportli26181512 : #Notizie #diegoarmandomaradona Maradona, parla il medico: «Non è stato curato come si doveva»: Alfredo Cahe, storic… -