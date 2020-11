Maradona, Pardo: “Finale Champions del 2005, si presenta Maradona, i calciatori del Liverpool smisero di riscaldarsi: era arrivato il calcio” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il ricordo di Pierluigi Pardo è legato alla finale di Champions League del 2005, ad Istambul, persa dal Milan contro il Liverpool. In quel 2005 Maradona era inviato a Istambul come commentatore televisivo. “Arrivò allo stadio alle 7 di sera durante l’allenamento del Liverpool, tutti i giornalisti, gli stessi giocatori e i dirigenti del Liverpool si fermarono. La loro attenzione fu presa improvvisamente da Maradona. Questa era la forza del personaggio, era la vigilia della finale di Champions. E oggi vedo che la commozione e il rispetto è unanime, da parte di tutti, anche di quelli che lo hanno vissuto come un rivale, come gli inglesi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Il ricordo di Pierluigiè legato alla finale diLeague del, ad Istambul, persa dal Milan contro il. In quelera inviato a Istambul come commentatore televisivo. “Arrivò allo stadio alle 7 di sera durante l’allenamento del, tutti i giornalisti, gli stessi giocatori e i dirigenti delsi fermarono. La loro attenzione fu presa improvvisamente da. Questa era la forza del personaggio, era la vigilia della finale di. E oggi vedo che la commozione e il rispetto è unanime, da parte di tutti, anche di quelli che lo hanno vissuto come un rivale, come gli inglesi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

