Maradona, oggi il funerale. Accusa choc dell'avvocato: "Lasciato 12 ore senza cure" (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Maradona è volato in cielo e Buenos Aires rende omaggio al suo "ragazzo d'oro". Migliaia di persone in strada e attesa per il funerale che si terrà oggi. Stando a quanto riferito dal portavoce Sebastian Bianchi all'Afp, la salma del Pibe de Oro sarà inumata oggi nel cimitero dove in passato furono sepolti i suoi genitori. Intanto alla Casa Rosada, sede del governo argentino, è stata allestita la camera ardente. All'ingresso un fiume di persone scorre composto, per dare l'ultimo saluto a Diego Armando. Per abbracciare la leggenda del calcio, il campione assoluto per il quale in Argentina sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale. Nel frattempo però Matias Morla, avvocato di Maradona, ha lanciato pesanti accuse. Diego "è stato lasciato solo per 12 ore" dai sanitari che si ...

