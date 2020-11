“Maradona non morirà mai, spero di dedicargli un trofeo importante”: le parole di Gattuso (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Per la gente di Napoli Diego non è stato solo il campione che abbiamo ammirato tutti. Maradana a Napoli ha cambiato la stori“. Cosi il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso esprime le sue sensazioni sulla speciale giornata che ha vissuto Napoli dopo la scomparsa di Maradona. “Ho la possibilità di parlare moltissime volte con Diego e di cenare con lui“, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. “Non morirà mai perché ha fatto molte cose straordinarie. Rimarrà sempre vivo, anche se ha sbagliato nella vita privata. Già ieri sera nel pullman si vedeva che la città non respirava la solita aria. E’ stata una grande perdita, ma lui non morirà mai perché è una leggenda. Il mio rammarico è non essere riuscito a dargli una scarpata da giocatore. Andrà a far compagnia a tante persone, come mia sorella. Abbiamo il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Per la gente di Napoli Diego non è stato solo il campione che abbiamo ammirato tutti. Maradana a Napoli ha cambiato la stori“. Cosi il tecnico degli azzurri Gennaroesprime le sue sensazioni sulla speciale giornata che ha vissuto Napoli dopo la scomparsa di Maradona. “Ho la possibilità di parlare moltissime volte con Diego e di cenare con lui“, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. “Nonmai perché ha fatto molte cose straordinarie. Rimarrà sempre vivo, anche se ha sbagliato nella vita privata. Già ieri sera nel pullman si vedeva che la città non respirava la solita aria. E’ stata una grande perdita, ma lui nonmai perché è una leggenda. Il mio rammarico è non essere riuscito a dargli una scarpata da giocatore. Andrà a far compagnia a tante persone, come mia sorella. Abbiamo il ...

