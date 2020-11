Maradona morto, il racconto di Enrico Nicolini: “Così contro di me prese il suo primo rosso in Italia nel 1984…” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Io ero il Capitano, Diego non ancora, era il suo primo anno a Napoli. Io mi misi a intimorirlo, e lui mi mise le mani in faccia…”. Così Enrico Nicolini, allenatore ed ex controcampista racconta a primocanale il primo rosso di Diego Maradona preso in Italia proprio contro di lui. Con simpatia Nicolini ripercorre quella partita, intervistato dopo la morte del Pibe de Oro, avvenuta nel pomeriggio del 25 novembre a Buenos Aires. Era il novembre del 1984, Ascoli-Napoli finì 1-1. Sarà ricordata, appunto, per la prima espulsione di Diego Armando Maradona in Italia. Il capitano dei marchigiani è Nicolini, genovese doc e cuore blucerchiato, protagonista di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Io ero il Capitano, Diego non ancora, era il suoanno a Napoli. Io mi misi a intimorirlo, e lui mi mise le mani in faccia…”. Così, allenatore ed excampista racconta acanale ildi Diegopreso inpropriodi lui. Con simpatiaripercorre quella partita, intervistato dopo la morte del Pibe de Oro, avvenuta nel pomeriggio del 25 novembre a Buenos Aires. Era il novembre del 1984, Ascoli-Napoli finì 1-1. Sarà ricordata, appunto, per la prima espulsione di Diego Armandoin. Il capitano dei marchigiani è, genovese doc e cuore blucerchiato, protagonista di una ...

