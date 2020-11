Maradona, l’Inghilterra ricorda il Pibe ma non perdona “La mano de Dios” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tabloid inglesi ricordano il gol di Maradona ai quarti del mondiale di Messico ’86: “Where was Var when we needed most?” La morte di Maradona ha sconvolto il mondo intero. Da tutti i paesi sono arrivati messaggi di cordoglio e omaggi al campione argentino definito il più grande calciatore di tutti i tempi. Gran parte dei media planetari non hanno esitato ad accostare addirittura la parola “Dio” al Pibe de Oro. In Inghilterra tuttavia, per i media, Maradona di divino ha solo una mano. Eh si, perchè per gli inglesi è ancora aperta la ferita di Messico ’86. Infatti tabloid e persino il Daily Telegraph non hanno perdonato l’ormai storico gol segnato a Shilton nei quarti del mondiale messicano. “Where was Var when we needed most?”, titola ironicamente in prima pagina il ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) Tabloid inglesino il gol diai quarti del mondiale di Messico ’86: “Where was Var when we needed most?” La morte diha sconvolto il mondo intero. Da tutti i paesi sono arrivati messaggi di cordoglio e omaggi al campione argentino definito il più grande calciatore di tutti i tempi. Gran parte dei media planetari non hanno esitato ad accostare addirittura la parola “Dio” alde Oro. In Inghilterra tuttavia, per i media,di divino ha solo una. Eh si, perchè per gli inglesi è ancora aperta la ferita di Messico ’86. Infatti tabloid e persino il Daily Telegraph non hannoto l’ormai storico gol segnato a Shilton nei quarti del mondiale messicano. “Where was Var when we needed most?”, titola ironicamente in prima pagina il ...

fattoquotidiano : La vita di Maradona in 10 scatti: Napoli, il trionfo mondiale, l’abbraccio a Bergoglio, Fidel Castro, Chavez e il “… - carlode83645669 : #lariachetirala7 oggi in Argentina dopo la morte di Maradona ricorda il riscatto contro umiliazione delle Falkland… - moggifake : Volete il VAR retroattivo, inglesi? Va bene. Ma poi lo usiamo anche per il non-gol di Hurst in finale mondiale. Cos… - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: Il mondo piange #Maradona ma l’Inghilterra non perdona per la mano de Dios. E c’è chi invoca la #Var retroattiva https://t.… - danimorri_ : @CucchiRiccardo Per me è questo il gol del secondo, per carità contro l'Inghilterra scarta mezza squadra però ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona l’Inghilterra Nations League, Inghilterra-Belgio: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli