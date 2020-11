Maradona | le speranze e le paure nell’ultima intervista | «Il calcio mi ha dato tutto | senza la droga avrei potuto vincere di più»

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandonella sua ultimarilasciata al Clarin il 30 ottobre scorso, quando ha compiuto 60 anni, non nascondeva la paura di morire e l’angoscia legata al Covid, che aveva già colpito la sua famiglia. Suo cognato ne era morto, sua sorella era stata colpita dal virus. «Questa è la cosa peggiore che ci potesse capitare – diceva – non ho mai visto niente del genere. E colpisce molto più duramente l’America Latina. Spero che finisca presto, ci sono persone in grande difficoltà, molti disoccupati che non hanno nemmeno i soldi per mangiare». La pandemia era un pensiero che, quasi, lo ossessionava. Il suo desiderio, infatti, era che «questa pandemia passi il prima possibile e che la mia Argentina possa voltare pagina». «Sono stato molto felice» Perilera vita: «Sono stato molto ...