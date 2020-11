Maradona, le figlie hanno cercato di bloccare in tutti i modi l’autopsia. Il motivo è molto grave (Di giovedì 26 novembre 2020) Negli ultimi anni i rapporti tra Diego Armando Maradona, l'ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Gianinna, hanno registrato alti e bassi. Le tre donne però nelle scorse settimane si erano riavvicinate e non poco alla grande gloria argentina, anche alla luce dei suoi problemi di salute. Subito dopo la notizia della morte del Pibe de Oro, Dalma e Gianinna si sono subito attivate provando addirittura a bloccare l'autopsia, per paura che qualcuno scattasse foto al cadavere della grande gloria. A tal proposito le figlie hanno richiesto che durante gli esami, fosse vietato a tutti l'utilizzo dei cellulari. (Continua..) Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, le due ragazze al momento dell'arrivo all'obitorio di San Fernando, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 novembre 2020) Negli ultimi anni i rapporti tra Diego Armando, l'ex moglie Claudia Villafane e leDalma e Gianinna,registrato alti e bassi. Le tre donne però nelle scorse settimane si erano riavvicinate e non poco alla grande gloria argentina, anche alla luce dei suoi problemi di salute. Subito dopo la notizia della morte del Pibe de Oro, Dalma e Gianinna si sono subito attivate provando addirittura al'autopsia, per paura che qualcuno scattasse foto al cadavere della grande gloria. A tal proposito lerichiesto che durante gli esami, fosse vietato al'utilizzo dei cellulari. (Continua..) Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, le due ragazze al momento dell'arrivo all'obitorio di San Fernando, ...

moonshadow_369 : Ciò è ingiusto e deontologicamente scorretto. Maradona era una leggenda per il calcio, ma le migliaia di donne, fig… - ascialpi59 : 'So di aver fatto del male prima di tutto a me stesso e quindi alla mia famiglia, alle mie figlie. Credo che in fut… - Rougenoir1978 : Per parlare di #Maradona bisogna considerare il contesto, il peso e il significato di ogni giocata, la responsabili… - Carlo25694867 : @SpudFNVPN Se un giorno le mie figlie dovessero domandarmi papà chi era #Maradona , risponderò semplicemente Diego?? - Carlo25694867 : Se un giorno le mie figlie dovessero domandarmi papà chi era #Maradona , risponderò semplicemente Diego?? -