Maradona, le cause della morte: l’esito dell’autopsia (Di giovedì 26 novembre 2020) Quali sono state le cause della morte di Diego Armando Maradona, deceduto ieri – 25 novembre 2020 -all’età di 60 anni? L’esame autoptico (autopsia) è stato eseguito tra le ore 19,30 e le 22 di mercoledì, pochissime ore dopo la morte, nell’ospedale di San Fernando, ed è stato stabilito che l’insufficienza cardiaca ha provocato “un edema polmonare acuto”. A riportare la notizia sono stati i quotidiani argentini il “Clarin” (il primo a dare la notizia della morte) e “La Nacion”. Sei medici hanno preso parte all’autopsia sul corpo di Maradona e tra questi c’era anche un perito nominato dalla famiglia. Per avere il risultato definitivo bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici, che servono per far capire se l’ex Pibe de Oro ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Quali sono state ledi Diego Armando, deceduto ieri – 25 novembre 2020 -all’età di 60 anni? L’esame autoptico (autopsia) è stato eseguito tra le ore 19,30 e le 22 di mercoledì, pochissime ore dopo la, nell’ospedale di San Fernando, ed è stato stabilito che l’insufficienza cardiaca ha provocato “un edema polmonare acuto”. A riportare la notizia sono stati i quotidiani argentini il “Clarin” (il primo a dare la notizia) e “La Nacion”. Sei medici hanno preso parte all’autopsia sul corpo die tra questi c’era anche un perito nominato dalla famiglia. Per avere il risultato definitivo bisognerà attenderedegli esami tossicologici, che servono per far capire se l’ex Pibe de Oro ...

