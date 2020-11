Maradona, l’avvocato accusa: «Ambulanza in ritardo di mezz’ora». E il medico di fiducia: «Cure non adeguate» (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando Maradona: El Pibe de Oro aveva 60 anni Con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, l’avvocato (e cognato) di Diego Armando Maradona, Matias Morla, ha criticato la gestione dei soccorsi dopo la morte del Pibe de Oro. Secondo Morla l’Ambulanza chiamata per soccorrere Maradona sarebbe arrivata con mezz’ora di ritardo. E dalle parole dell’avvocato, questo ritardo non verrà solo denunciato con un tweet: «Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò un’indagine per capire cosa sia successo. Come mi ha detto Diego: “Sei il mio soldato, agisci senza pietà”». Le polemiche sulle Cure offerte a Maradona arrivano anche dal suo medico di ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando: El Pibe de Oro aveva 60 anni Con un post pubblicato sul suo profilo Twitter,(e cognato) di Diego Armando, Matias Morla, ha criticato la gestione dei soccorsi dopo la morte del Pibe de Oro. Secondo Morla l’chiamata per soccorreresarebbe arrivata condi. E dalle parole del, questonon verrà solo denunciato con un tweet: «Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò un’indagine per capire cosa sia successo. Come mi ha detto Diego: “Sei il mio soldato, agisci senza pietà”». Le polemiche sulleofferte aarrivano anche dal suodi ...

