Maradona | lasciato senza cure per 12 ore L’accusa dell’avvocato La sepoltura accanto ai genitori

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 26 novembre 2020) La folla fa la fila per rendere omaggio a Diego Armando, ma sulla sua morte è polemica: il campione sarebbe statosolo per 12 ore dai sanitari che si sarebbero dovuti prendere cura di lui. Lo sostiene il suyo avvocato. Ma andiamo per ordine: la salma disarà inumata oggi nel cimitero Jardin de Bella Vista, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre