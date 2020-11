Maradona, l’accusa del legale: “Lasciato solo 12 ore prima di morire” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’avvocato e amico di Diego Armando Maradona, Matias Morla, pone gravi accuse all’assistenza medica ricevuta dal campione argentino durante le ore antecedenti alla morte. Stando alle parole del legale, pubblicate anche sul suo profilo Twitter, Diego sarebbe stato lasciato solo per 12 ore nel suo appartamento di Tigre, a due passi della capitale argentina. Lasciato quindi senza “attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, un’idiozia criminale. Ciò non va trascurato e chiederò che le conseguenze siano oggetto di indagine” racconta oggi l’avvocato via social, ancora molto provato per la perdita di Diego. “E’ un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione – scrive Morla –. Sento nel cuore la dipartita del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’avvocato e amico di Diego Armando, Matias Morla, pone gravi accuse all’assistenza medica ricevuta dal campione argentino durante le ore antecedenti alla morte. Stando alle parole del, pubblicate anche sul suo profilo Twitter, Diego sarebbe stato lasciatoper 12 ore nel suo appartamento di Tigre, a due passi della capitale argentina. Lasciato quindi senza “attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, un’idiozia criminale. Ciò non va trascurato e chiederò che le conseguenze siano oggetto di indagine” racconta oggi l’avvocato via social, ancora molto provato per la perdita di Diego. “E’ un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione – scrive Morla –. Sento nel cuore la dipartita del ...

