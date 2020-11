Maradona: la moglie Claudia, le figlie, le madri dei figli e i flirt del Pibe de Oro (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona, morto ieri – 25 novembre – all’età di 60 anni, non era solo un campione di calcio. Era una vera e propria superstar. E un latin lover. Sono state tantissime le donne che sono entrate nella vita dell’ex Napoli. La prima fu Claudia Villafane, la sua fidanzata di gioventù da cui ha avuto due figlie, Dalma e Gianina: si sposarono nel 1989. Nel 2004 il divorzio. L’ultima Rocio Oliva. In mezzo tantissime relazioni clandestine e figli. Ma conosciamo meglio le donne e i figli di Diego Armando Maradona che fuori dal campo non ha avuto uno stile di vita esemplare. Chi è Claudia Villafane, l’ex moglie di Maradona Come detto, Diego Armando Maradona si è sposato solo una volta. Si unì in ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando, morto ieri – 25 novembre – all’età di 60 anni, non era solo un campione di calcio. Era una vera e propria superstar. E un latin lover. Sono state tantissime le donne che sono entrate nella vita dell’ex Napoli. La prima fuVillafane, la sua fidanzata di gioventù da cui ha avuto due, Dalma e Gianina: si sposarono nel 1989. Nel 2004 il divorzio. L’ultima Rocio Oliva. In mezzo tantissime relazioni clandestine e. Ma conosciamo meglio le donne e idi Diego Armandoche fuori dal campo non ha avuto uno stile di vita esemplare. Chi èVillafane, l’exdiCome detto, Diego Armandosi è sposato solo una volta. Si unì in ...

