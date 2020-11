Maradona | la madre di Diego Jr | “Abbiamo il cuore a pezzi Da Cruciani e Mughini dichiarazioni vergognose”

Leggi su golssip

(Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi, giovedì 26 novembre, su Canale 5 a “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso si è collegata in diretta con Cristiana Sinagra,diArmando Jr, figlio dell’ex pibe de oroArmandomorto ieri a causa di un’insufficienza cardiaca.«Abbiamo il. Non ho parole per descriverti il dolore che ho dentro pere per mio figlio. Ho incontratodopo tanti anni, quando l’ho visto entrare dalla porta a casa di mio figlio era come se non lo avessi mai lasciato. Era una persona veramente speciale, mi ha abbracciata come se non fosse passato un giorno». Inoltre, Cristiana chiosa: «Ho sentito persone in televisione come il signore il signorfare delle ...