Maradona | la famiglia caccia l’ex compagna dalla veglia funebre

Rocio Oliva, ultima moglie di Diego Armando Maradona, non ha potuto dargli l'ultimo saluto come avrebbe voluto. L'ex calciatrice del River Plate e attuale opinionista TV è stata respinta al momento dell'arrivo alla Casa Rosada per partecipare alla veglia riservata a parenti, e amici stretti del Pibe de Oro. In lacrime, l'argentina che è stata la compagna di Dieguito dal 2013 al 2018 ha spiegato che il tutto sarebbe legato alla volontà della prima moglie Claudia Villafane che non avrebbe dato l'autorizzazione al suo ingresso con il resto dei familiari. Rocio Oliva è arrivata presso la camera ardente del suo ex compagno nelle prime ore della mattina. La classe 1990 che ha vissuto un rapporto molto controverso con la grande gloria per 5 anni, ha trovato ad attenderla una brutta sorpresa, ovvero l'ingresso sbarrato.

