Maradona, la conferma del sindaco De Magistris: “Ecco come si chiamerà lo stadio di Napoli” (Di giovedì 26 novembre 2020) "Maradona non va banalizzato solo con il calcio. È stato un uomo buono, molti ne hanno approfittato".Lo ha detto Luigi De Magistris, intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport'. Il sindaco di Napoli è tornato a parlare a seguito della tragica notizia della morte di Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro si è spento nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, nella sua casa in Argentina, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta, con cardiomiopatia dilatativa, provocata da un edema polmonare acuto (QUI L'ESITO DELL'AUTOPSIA). Il campione argentino aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre."Lui non è raggiungibile da parte di nessuno. Ha saputo interpretare l'unione indissolubile tra città e squadra. Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona. Lo vuole il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) "non va banalizzato solo con il calcio. È stato un uomo buono, molti ne hanno approfittato".Lo ha detto Luigi De, intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport'. Ildi Napoli è tornato a parlare a seguito della tragica notizia della morte di Diego Armando. El Pibe de Oro si è spento nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, nella sua casa in Argentina, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta, con cardiomiopatia dilatativa, provocata da un edema polmonare acuto (QUI L'ESITO DELL'AUTOPSIA). Il campione argentino aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre."Lui non è raggiungibile da parte di nessuno. Ha saputo interpretare l'unione indissolubile tra città e squadra. LosiDiego Armando. Lo vuole il ...

annatrieste : Stavo preparando una cosa in cucina. A casa mia, a Barra. Dalla finestra socchiusa arriva un urlo 'Tonì è muort Mar… - Mediagol : Maradona, la conferma del sindaco De Magistris: 'Ecco come si chiamerà lo stadio di #Napoli' - DebAttanasio : @Antonio_Grassia @makkox @elivito @DavidPuente La rabbia con cui risponde, Antonio, conferma che c'è molto di più.… - Unomattina : In collegamento da Napoli il sindaco @demagistris che conferma che lo stadio San Paolo prenderà il nome di Diego Ar… - GavinoSanna1967 : RT @privatebusiness: @GavinoSanna1967 Infatti, lo conferma anche chi lo ha conosciuto bene. Ad es. Boskov: -