Maradona, il ritorno in Argentina e quel tour d’addio inconsapevole lungo tredici mesi (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Mondiale del 2010 come commissario tecnico dell’Argentina si è concluso malamente. La Seleccion di Diego Maradona è sconfitta 4-0 dalla Germania ai quarti di finale, tre settimane dopo la Federazione non gli rinnova il contratto. Da allora le esperienze da allenatore, ruolo in cui Maradona non è mai stato perfettamente in parte soprattutto considerando cos’è stato il Diego calciatore, si sono sviluppate in luoghi di secondo piano calcistico. Fino allo scorso settembre quando torna a lavorare in Argentina con il Gimnasia La Plata, che gli dà la possibilità di un inconsapevole tour d’addio lungo tredici mesi. Dopo l’avventura con la Nazionale viene ingaggiato da un club degli Emirati Arabi. È il maggio 2011 e firma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Mondiale del 2010 come commissario tecnico dell’si è concluso malamente. La Seleccion di Diegoè sconfitta 4-0 dalla Germania ai quarti di finale, tre settimane dopo la Federazione non gli rinnova il contratto. Da allora le esperienze da allenatore, ruolo in cuinon è mai stato perfettamente in parte soprattutto considerando cos’è stato il Diego calciatore, si sono sviluppate in luoghi di secondo piano calcistico. Fino allo scorso settembre quando torna a lavorare incon il Gimnasia La Plata, che gli dà la possibilità di un. Dopo l’avventura con la Nazionale viene ingaggiato da un club degli Emirati Arabi. È il maggio 2011 e firma ...

Dopo la fine della sua avventura da ct della Seleccion al Mondiale 2010, Diego ha allenato negli Emirati Arabi e in Messico. Fino allo scorso settembre, quando si siede sulla panchina del Gimnasia La ...

Stasera alle 23 Napoli canta dal balcone in memoria di Maradona

Di seguito riportiamo integralmente il messaggio di invito che sta girando in rete . Stasera alle 23 Napoli ritorna ...

