Maradona, il ricordo di Sacchi: “Era il Picasso del calcio. Vi racconto quando mi chiese di allenare il Napoli” (Di giovedì 26 novembre 2020) "Mi telefonò e mi chiese di andare al Napoli".Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan ed ex CT della Nazionale Italiana, ha voluto commemorare la scomparsa di Diego Armando Maradona. Durante l'intervista concessa al quotidiano La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha dichiarato: "Ho pensato che non fosse vera. Ci ho sperato. Ovunque capitasse di incontrarci era sempre una festa. Per gli amanti del pallone Maradona è stato tutto. Era il Picasso del calcio. Uno straordinario interprete di questo sport. Ho avuto un’unica possibilità di allenare Maradona. Accadde nel 1988, dopo la vittoria in campionato, quando venni incaricato di selezionare una rappresentativa della Lega di Serie A per giocare una sfida contro la Polonia, a San Siro, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) "Mi telefonò e midi andare al Napoli".Arrigo, storico allenatore del Milan ed ex CT della Nazionale Italiana, ha voluto commemorare la scomparsa di Diego Armando. Durante l'intervista concessa al quotidiano La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha dichiarato: "Ho pensato che non fosse vera. Ci ho sperato. Ovunque capitasse di incontrarci era sempre una festa. Per gli amanti del palloneè stato tutto. Era ildel. Uno straordinario interprete di questo sport. Ho avuto un’unica possibilità di. Accadde nel 1988, dopo la vittoria in campionato,venni incaricato di selezionare una rappresentativa della Lega di Serie A per giocare una sfida contro la Polonia, a San Siro, ...

RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - SkySport : Maradona e le nuvole argentine Il ricordo di Federico Buffa - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - zazoomblog : Maradona il ricordo di Sacchi: “Era il Picasso del calcio. Vi racconto quando mi chiese di allenare il Napoli” -… - stefelici : Un ricordo di Maradona su @verderivista che coinvolge anche @SabelliFederica: -