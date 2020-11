Maradona, il ricordo di Guerini: “Con lui oggi si partirebbe 2-0 a favore. Ecco come mi stupì” (Di giovedì 26 novembre 2020) Vincenzo Guerini, attuale responsabile dell'area tecnica del Catania, racconta Maradona.L'aver affrontato Diego Armando Maradona in una o più partite è un ricordo da custodire e poter raccontare ai posteri. Ne conserva un ottimo ricordo Vincenzo Guerini, alla guida del Pisa, a metà degli anni 80, in Serie A. L'attuale dirigente del Catania ne racconta alcuni aneddoti ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "ricordo che riuscimmo addirittura a vincere uno a zero a Napoli e credo che quel giorno ci sia stato un 13 al totocalcio, fu un evento straordinario".LA SORPRESA NEL GIORNO DEL "NOSTRO" COMPLEANNO - "Siamo nati nello stesso giorno e mi ricordo che mi arrivarono in quelle stagioni gli auguri suoi di buon compleanno. Ero per lui in fin dei conti uno ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) Vincenzo, attuale responsabile dell'area tecnica del Catania, racconta.L'aver affrontato Diego Armandoin una o più partite è unda custodire e poter raccontare ai posteri. Ne conserva un ottimoVincenzo, alla guida del Pisa, a metà degli anni 80, in Serie A. L'attuale dirigente del Catania ne racconta alcuni aneddoti ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "che riuscimmo addirittura a vincere uno a zero a Napoli e credo che quel giorno ci sia stato un 13 al totocalcio, fu un evento straordinario".LA SORPRESA NEL GIORNO DEL "NOSTRO" COMPLEANNO - "Siamo nati nello stesso giorno e miche mi arrivarono in quelle stagioni gli auguri suoi di buon compleanno. Ero per lui in fin dei conti uno ...

