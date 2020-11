Maradona, il ricordo di Gigi D’Alessio e Fausto Leali: “il suo idolo da ragazzino” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 25 novembre si è spento, all’età di 60 anni, Diego Armando Maradona, un idolo del mondo del calcio e non solo. La notizia ha sconvolto i fan e i suoi compagni dello sport e dello spettacolo, che hanno voluto ricordarlo con messaggi e parole di affetto, condividendo anche degli aneddoti. Da Fausto Leali a Gigi D’Alessio, ecco le parole di chi oggi ne piange la scomparsa. Diego Armando Maradona è morto, le parole di Fausto Leali Fausto Leali conosceva di persona Diego Armando Maradona da anni, e il calciatore lo aveva invitato perfino al suo matrimonio. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it il cantante ha ricordato il giorno in cui lo ha incontrato per la prima ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 25 novembre si è spento, all’età di 60 anni, Diego Armando, undel mondo del calcio e non solo. La notizia ha sconvolto i fan e i suoi compagni dello sport e dello spettacolo, che hanno voluto ricordarlo con messaggi e parole di affetto, condividendo anche degli aneddoti. Da, ecco le parole di chi oggi ne piange la scomparsa. Diego Armandoè morto, le parole diconosceva di persona Diego Armandoda anni, e il calciatore lo aveva invitato perfino al suo matrimonio. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it il cantante ha ricordato il giorno in cui lo ha incontrato per la prima ...

