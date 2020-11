Maradona, il ricordo di Antonio Bassolino: “È stato il Rinascimento di Napoli” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania, ha voluto dedicare un ricordo a Diego Armando Maradona. Intervenuto alla trasmissione Agorà, su Rai 3, Bassolino ha dichiarato: “Era un persona semplice e molto buona, per questo che in queste ore anche negli ambienti più disagiati della città è nel cuore di tutti soprattutto di quelle più deboli. È stato il Rinascimento di Napoli. Non è stato solo il più grande l’interprete della città ma l’ha saputa riscattare negli anni più difficili. Diego assieme a Pino Daniele e Troisi fece vincere Napoli in un momento difficile. Quando disse dopo la vittoria del primo scudetto del Napoli: ‘sembrava impossibile che una squadra del sud potesse ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –, ex sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania, ha voluto dedicare una Diego Armando. Intervenuto alla trasmissione Agorà, su Rai 3,ha dichiarato: “Era un persona semplice e molto buona, per questo che in queste ore anche negli ambienti più disagiati della città è nel cuore di tutti soprattutto di quelle più deboli. Èildi Napoli. Non èsolo il più grande l’interprete della città ma l’ha saputa riscattare negli anni più difficili. Diego assieme a Pino Daniele e Troisi fece vincere Napoli in un momento difficile. Quando disse dopo la vittoria del primo scudetto del Napoli: ‘sembrava impossibile che una squadra del sud potesse ...

