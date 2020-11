Maradona | il post di Gianni Minà | “E ora silenzio Il suo prezzo al mondo del pallone lo ha pagato da tempo Non come Platini”

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Conil mio rapporto è stato sempre molto franco. Io rispettavo il campione, il genio del, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista. Per questo credo lui abbia sempre rispettato anche i miei diritti e la mia esigenza, a volte, di proporgli domande scabrose. So che la comunicazione moderna spesso crede di poter disporre di un campione, di un artista soltanto perché la sua fama lo obbligherebbe a dire sempre di sì alle presunte esigenze giornalistiche e commerciali dell’industria dei media., che ha spesso rifiutato questa logica ambigua, è stato tante volte criminalizzato“. È il ricordo di, un lungosu Facebook dedicato a Diego Armando, ...

" Ciao Diego, mago de la pelota " è il semplice messaggio con cui Valentino Rossi ha voluto salutare per l'ultima volta Maradona sui suoi social e lo ha fatto postando prima due foto: una in cui addir ...Maradona: una leggenda anche per il mondo della musica. La morte del pibe de oro ha sconvolto tutti. Gli omaggi per "La mano de Dios" arrivano...