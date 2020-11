Maradona, il Papa invia rosario e lettera alla famiglia (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuenos Aires (Arg) – Anche Papa Francesco si unisce al dolore per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Questa mattina la famiglia del Pibe de Oro ha ricevuto un rosario ed una lettera di condoglianze inviati da Papa Bergoglio. Lo rende l’emittente radiofonico argentino, Radio Mitre. Già ieri il pontefice, stando alle parole della sala stampa vaticana, aveva riferito di aver appreso la tragica notizia. Raccontando anche che nelle ultime ore il Papa stava pregando per Diego. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuenos Aires (Arg) – AncheFrancesco si unisce al dolore per la scomparsa di Diego Armando. Questa mattina ladel Pibe de Oro ha ricevuto uned unadi condoglianzeti daBergoglio. Lo rende l’emittente radiofonico argentino, Radio Mitre. Già ieri il pontefice, stando alle parole della sala stampa vaticana, aveva riferito di aver appreso la tragica notizia. Raccontando anche che nelle ultime ore ilstava pregando per Diego. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

vaticannews_it : #25novembre La morte di #Maradona : i suoi incontri con #PapaFrancesco e il suo impegno per la pace e per Scholas O… - Rvaticanaitalia : L’abbraccio tra il #papa e Diego Armando #Maradona - Adnkronos : #Maradona, '#Papa lo ricorda con affetto anche nella preghiera' - rep_napoli : Maradona: Papa Francesco ha inviato un rosario e lettera [aggiornamento delle 13:21] - Zonoramadrugada : RT @repubblica: Morto Maradona, Pelé: 'Un giorno giocheremo insieme in cielo'. Messi e Ronaldo: 'Diego è eterno'. E il Papa prega per lui [… -