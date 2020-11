Maradona | il demone che riscattò l’orgoglio degli emigranti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Rileggendo l’almanacco delle squadre che hanno vinto lo scudetto, al netto del Cagliari di Gigi Riva, l’unica volta che una squadra del Sud ha vinto fu grazie al giocatore più discusso e controverso della storia del calcio mondiale, Diego Armando. Questa pagina di sport, che non fu solo sport e non rappresenta solo le vicende agonistiche, segnò momenti indelebili anche della storia dell’emigrazione italiana. Siamo nella stagione 1988-89 della coppa Uefa. Mai una squadra del Sud, il Napoli, era arrivata a giocarsi una finale europea. Di quella notte, in queste ore molti ricordano il riscaldamento e i palleggi nello stadio di Stoccarda del Pibe de Oro al ritmo di «Life is life»Opus. All’epoca le finali si disputavano in andata e ritorno. All’andata al San Paolo lo Stoccarda non sfigurò e passò alla storia il goal di Gaudino, napoletano ...