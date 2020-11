Maradona, il calcio perde il suo dio. Stroncato da un infarto a 60 anni, il calcio perde il suo dio (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona non c'è più. Se n'è andato a 60 anni, che aveva compiuti lo scorso 30 ottobre. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi secondi. Lasciando tutti con un senso di vuoto ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandonon c'è più. Se n'è andato a 60, che aveva compiuti lo scorso 30 ottobre. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi secondi. Lasciando tutti con un senso di vuoto ...

VittorioSgarbi : Maradona è stato per il calcio ciò che Caravaggio è stato per l’arte: inarrivabile. @stampasgarbi - GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - PaoloTodarello : RT @VittorioSgarbi: Maradona è stato per il calcio ciò che Caravaggio è stato per l’arte: inarrivabile. @stampasgarbi - MrHan730 : RT @GiuseppeConteIT: Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticab… -