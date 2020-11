Maradona, i risultati dell’autopsia. Le ultime ore del Pibe de Oro, dal malore ai soccorsi (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto per una «insufficienza cardiaca acuta». Insufficienza evidenziata in un «paziente con una miocardiopatia dilatativa». È l’esito dell’autopsia preliminare a cui i medici hanno sottoposto il corpo del Pibe de oro. L’esame autoptico, eseguito nell’ospedale di San Fernando, ha appurato che l’insufficienza cardiaca ha provocato «un edema polmonare acuto». Alla procedura hanno partecipato 6 medici, compreso il perito nominato dalla famiglia. Per completare l’iter bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici. Maradona, i medici senza telefoni cellulari In precedenza aveva parlato il procuratore generale di San Isidro, John Broyard. Che aveva reso noti che gli esami preliminari: «Nessun segno di attività criminale e di violenza». I familiari di Maradona hanno chiesto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandoè morto per una «insufficienza cardiaca acuta». Insufficienza evidenziata in un «paziente con una miocardiopatia dilatativa». È l’esitopreliminare a cui i medici hanno sottoposto il corpo delde oro. L’esame autoptico, eseguito nell’ospedale di San Fernando, ha appurato che l’insufficienza cardiaca ha provocato «un edema polmonare acuto». Alla procedura hanno partecipato 6 medici, compreso il perito nominato dalla famiglia. Per completare l’iter bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici., i medici senza telefoni cellulari In precedenza aveva parlato il procuratore generale di San Isidro, John Broyard. Che aveva reso noti che gli esami preliminari: «Nessun segno di attività criminale e di violenza». I familiari dihanno chiesto ...

