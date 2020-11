Maradona: gli ultimi giorni, l’operazione, le liti. E il testamento: «Il calcio mi ha dato tutto» (Di giovedì 26 novembre 2020) La passeggiata, poi Diego è andato a dormire e non si è più svegliato: il suo cuore tormentato si è fermato mercoledì verso mezzogiorno. L’intervista testamento: «Sono stato molto felice, il calcio mi ha dato tutto» Leggi su corriere (Di giovedì 26 novembre 2020) La passeggiata, poi Diego è ana dormire e non si è più svegliato: il suo cuore tormentato si è fermato mercoledì verso mezzogiorno. L’intervista: «Sono stato molto felice, ilmi ha

LoredanaBerte : Buon viaggio Diego, ed un abbraccio immenso a tutta la tua Napoli e a tutti gli amanti del calcio...quello vero! ??… - diegofornero : Per sempre nella storia del calcio, nell'Olimpo con gli Dei del pallone. Riposa in pace, Diego Armando #Maradona. - SkyTG24 : #Maradona è morto per arresto cardiocircolatorio. Gli ultimi aggiornamenti ?? - simone67632580 : RT @LoredanaBerte: Buon viaggio Diego, ed un abbraccio immenso a tutta la tua Napoli e a tutti gli amanti del calcio...quello vero! ?? #mar… - Dome689 : RT @Open_gol: Bruno Pizzul racconta di quella volta in cui l’ex ct dell’Argentina Sivori gli confidò: «Questo ragazzo diventerà un fenomeno… -