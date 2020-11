Maradona, Ferlaino: “Sono stato il suo carceriere,non volevo venderlo” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex presidente del Napoli da l’addio e parla commosso di Diego Armando Maradona: “Buttai via l’assegno di Tapie, non volevo venderlo” E’ una Napoli ferita quella che si è svegliata stamattina dopo la tragica notizia di ieri della morte di Diego Armando Maradona. Il simbolo degli anni d’oro del Napoli, e dei primi due scudetti vinti, ma anche l’icona planetaria della bellezza del calcio, con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Iniziano, ora, ad arrivare gli omaggi di chi a Diego l’ha conosciuto e l’ha amato nonostante le sue imperfezioni. E’ il caso dell’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Lui, che lo portò al Napoli strappandolo al Barcellona, ha espresso commosso al Corriere dello sport tutto il suo dispiacere per la perdita di quello che può essere considerato un figlio per ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex presidente del Napoli da l’addio e parla commosso di Diego Armando: “Buttai via l’assegno di Tapie, nonE’ una Napoli ferita quella che si è svegliata stamattina dopo la tragica notizia di ieri della morte di Diego Armando. Il simbolo degli anni d’oro del Napoli, e dei primi due scudetti vinti, ma anche l’icona planetaria della bellezza del calcio, con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Iniziano, ora, ad arrivare gli omaggi di chi a Diego l’ha conosciuto e l’ha amato nonostante le sue imperfezioni. E’ il caso dell’ex presidente del Napoli Corrado. Lui, che lo portò al Napoli strappandolo al Barcellona, ha espresso commosso al Corriere dello sport tutto il suo dispiacere per la perdita di quello che può essere considerato un figlio per ...

