Maradona elegante ma esagerato | ecco come è diventato un mito anche per la moda

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 26 novembre 2020)non era solo il campione con la maglia del Napoli le cui foto riempiono in queste ore i media di tutto il mondo. Diego Armandoeraun uomo che, col proprio stilee ostentato, a suo modo ha segnato la. Spalle importanti, torace ampio e cosce poderose: un fisico non facile da vestire, ma un’ampia disponibilità economica e la possibilità di far parte di ambienti di un certo livello gli hanno consentito l’accesso al mondo del lusso. Lo stile cambia negli anni Non solo tute e magliette sportive: è un uomo, quello che è ritratto nelle foto anni 80.in trasmissione,che partecipa agli eventi,che incontra i personaggi importanti del periodo: completi gessati e tailleur ...