Maradona e Totò, l'amore immenso di Napoli per i due unici santi laici (Di giovedì 26 novembre 2020) Napoli non si accontenta di San Gennaro come unico santo protettore. Napoli ne ha tanti e anche più amati di San Gennaro, che fa rimanere tutti gli anni sospesi nell'attesa del sangue che, se non si ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020)non si accontenta di San Gennaro come unico santo protettore.ne ha tanti e anche più amati di San Gennaro, che fa rimanere tutti gli anni sospesi nell'attesa del sangue che, se non si ...

CaressaGiovanni : #Maradona e Totò, l'amore immenso di #Napoli per i due unici santi laici - AdornatoAntonio : RT @DomaniGiornale: #Maradona per #Napoli è stato un figlio, napoletano, nato in #Argentina. Un figlio diventato re e venerato come Totò, P… - globalistIT : - Inserandipity : Maradona. Per rimanere nel campo del futile, non ricordo simili parole e tempo x Totò. Personalmente avrei immagin… - SakiLoveForMaki : @fanpage Se consideriamo che la lega non pubblica altro da ieri... Sono contro immigrati, mafie, evasione, droga e… -