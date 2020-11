Maradona e Napoli, attrazione fatale: a dispetto degli emisferi, i Sud si somigliano sempre (Di giovedì 26 novembre 2020) Uno come Maradona non poteva che finire a Napoli. È questione di chimica, anzi di alchimia. L’uno era nato per l’altra. Diversamente, non avrebbe aperto gli occhi in una favela situata «alla fine del mondo» (copyright Bergoglio) per poi conquistare gloria immortale nell’unica città europea dove ancora c’è la plebe. A dispetto degli emisferi, i Sud si somigliano sempre. Tra quello di Maradona e quello napoletano fu addirittura magnetismo, attrazione fatale. Un destino intrecciato che trascendeva la pelota per farsi riscatto e rivincita. Sotto il Vesuvio ritrovò la sua Argentina A Napoli Maradona trovò l’humus terzomondista che in Sudamerica sforna guerriglieri, libertadores e campioni. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Uno comenon poteva che finire a. È questione di chimica, anzi di alchimia. L’uno era nato per l’altra. Diversamente, non avrebbe aperto gli occhi in una favela situata «alla fine del mondo» (copyright Bergoglio) per poi conquistare gloria immortale nell’unica città europea dove ancora c’è la plebe. A, i Sud si. Tra quello die quello napoletano fu addirittura magnetismo,. Un destino intrecciato che trascendeva la pelota per farsi riscatto e rivincita. Sotto il Vesuvio ritrovò la sua Argentina Atrovò l’humus terzomondista che in Sudamerica sforna guerriglieri, libertadores e campioni. ...

Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - claudioruss : #Napoli piange #Maradona davanti allo stadio San Paolo - addo_dee : RT @brfootball: Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Maradona ?? htt… - mia_san_miaCOYS : RT @brfootball: Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Maradona ?? htt… -